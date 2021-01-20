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Şanlıurfa'da uzman çavuş ve 4 aylık oğlu tüp patlaması sonucu can verdi!

Kahreden olayın adresi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi... Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.

Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

Vali'den açıklama
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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