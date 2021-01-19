İşte Türkiye'nin yeni teknolojisi: DİHA dünyanın gözü onun üzerine çevrildi!
Dünyanın gözü Türk İHA/SİHA'larının ardından Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'na (DİHA) çevrildi. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek. 12 saat havada kalma süresi ile dikkat çeken DİHA, tam otomatik uçuş sistemine sahip.
Türkiye'nin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. İngiltere ve Almanya'nın yakından takip ettiği İHA'ların ardından gözler DİHA'lara çevrildi. Türkiye yeni teknolojilerine her gün bir yenisini eklerken Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı için gün saymaya başladı.
İHA için sıraya girdiler
Türkiye Ukrayna ve Azerbaycan ile anlaşmalarını sürdürüyor. Son dönemde özellikle İngiltere ve Almanya'nın da Türk İHA'larına ilgisi arttı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni gözde DİHA
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır. DİHA, otonom kalkış, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif hale getirerek uçuşunu gerçekleştirmektedir.