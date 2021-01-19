İşte Türkiye'nin yeni teknolojisi: DİHA dünyanın gözü onun üzerine çevrildi!

Türkiye'nin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. İngiltere ve Almanya'nın yakından takip ettiği İHA'ların ardından gözler DİHA'lara çevrildi. Türkiye yeni teknolojilerine her gün bir yenisini eklerken Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı için gün saymaya başladı.