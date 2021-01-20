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Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu aşıda son durum ne

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:0'de tolanıyor. Toplantı sonrası Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Düşen vaka sayıları ve aşılamanın başlaması nedeniyle bazı yasaklarda gevşemeye mi gidiliyor?

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Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Türkiye genelinde aşılamanın başlaması ve düşen vaka sayıları nedeniyle bazı yasaklarda gevşemeye gidilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "gevşeme" sinyalini vermişti. 

Sokağa çıkma yasağı saatlerinin daha da kısaltılması ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının sadece akşamları uygulanması gibi öneriler gündemde...

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