Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor! Okullar ve lokantalar açılıyor işte o tarih

Koronavirüsle mücadelede vaka sayılarının azalması ve aşılamanın başlamasıyla yasakların da kalkacağı tarih belli oldu. Mart ayının ikinci yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı saatleri kısalıyor. Okullar ve restoranlar belli kurallar çerçevesinde tekrar açılıyor. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Koronavirüsle mücedele sürerken, vaka sayılarındaki yüzde 60’a varan azalma ve aılama çalışmalarının başlamasıyla salgın yasaklarında gevşeme güdeme geldi. İktidar ve Sağlık Bakanlığı kulislerine yansıyan bilgilere göre mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Korona sonbaharda 'kış gribi' gibi olacak

Aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiğini ve zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşü genel kabul görmeye başladı. Aşının yapılanı koruması gibi o kişinin virüs aymasını da engellediğinine dikkat çekiliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor.

Haziran ayında yerli aşı devreye girebilir

Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

Hafta sonu gündüzleri sokağa çıkma yasağı kalkacak

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek. Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Okullar, kafeler ve restoranlar açılabilir

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor. Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.