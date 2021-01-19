Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya platformlarına reklam yasağı başladı

TÜRKİYE'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e ise reklam yasağı geldi.

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Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasının 3’ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete’de yayımlandı.

Atama yapmayan şirketler reklam alamayacak

7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık Türkiye'de reklam alamayacak.

Reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı.

Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti. Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Reklam yasağı ne anlama geliyor?

Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak.

Platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Temsilcilik açmayan sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya devlerine "Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu" getirilmişti.

40 milyon lira ceza kesildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) tarafından temsilci atamayan şirketlere 40 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.

Gözler Twitter'a çevrildi

Aralarında YouTube, TikTok, Linkedin ve Dailymotion'un da bulunduğu sosyal medya ağları Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmişti.

Ancak Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram’ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler bu konuda adım atmadı. Şimdi gözler bu şirketlere çevrildi.

"Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar''

Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür eden Sayan, şunları söyledi:

"Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol.

Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz"