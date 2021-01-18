Kaç kişi aşılandı? Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle bir araya geldi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Bakan Koca, yapılan aşı sayısını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşılarının ilk dozunun gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Koca, huzurevleri ve bakımevlerindeki yaşlılar ile onların bakımlarından sorumlu kişilerinde yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Aşılamada gelinen noktaya dikkat çeken Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik." dedi.

Aşılamada son durumu paylaşan Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek.

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor."