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ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında, Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.

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ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Giriş ve çıkışlar durduruldu
Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

BARINMA KAMPINDA YANGIN İDDİASI
Yetkililer, dumanların bir kaç blok ötede olduğunu ve Kongre binası için tehdit oluşturmadığını söyledi. Öte yandan, NBC'nin aktardığına göre, bir kolluk kuvveti yetkilisi, dumanların yakınlardaki bir barınma kampta çıkan yangın nedeniyle olduğunu aktardı.

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