BIST 1.557
DOLAR 7,47
EURO 9,04
ALTIN 441,63
HABER /  SPOR

Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı

Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen de geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Abone ol

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan; Kerim'in sol bek oyuncusu kardeşi Elias Frei ile de 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BB Erzurumspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı devirdi
DSÖ'den aşı açıklaması: Dünya ahlaki başarısızlığın eşiğinde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuları açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yürek ısıtan paylaşım
Rus muhalif Navalnıy'ın cezası belli oldu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ocak 2021)
Donald Trump'ın talimatından sonra ABD'nin Somali'deki askerleri geri çekildi
Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor
Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine Mahir Ünal'dan sert tepki
Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na saldırı kimin işi?
Yorumlar