Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki tehditlerinizle basını susturamazsınız

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerin saldırıya uğramasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklamasında 3 gazeteciyi hedef gösterdiğini söyledi.

Abone ol

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ, geçtiğimiz hafta saldırıya uğradı. Muhalefet partileri özellikle MHP'yi olaylardan sorumlu tuttu.

MHP'nin en tepesindeki isimden konuya ilişkin açıklama bugün geldi. Twitter'dan açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sokakla işi olmadığını belirterek, olayı komplo olarak gördü.

Karar gazetesinin 3 yazarı "kiralık" olarak nitelendi

Açıklamada Karar gazetesi yazarlarına tepki gösterilirken, "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Babacan: Üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır

Bu açıklamalara tepki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır. Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız." dedi.