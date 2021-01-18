Korona nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihler belli oldu! ÖSYM açıkladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 1 Aralı 2020 günü koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihi açıkladı.Abone ol
ÖSYM Bakanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir" açıklaması yaptı. İşte 1 Aralık 2020 günü ertelenen sınalar ve yapılacakları yeni tarihler...
e-YDS 2020/13'ün yapılacağı tarih: 20 Şubat 2021
2020-YDUS'un yapılacağı tarih: 20 Şubat 2021
2020-ALES/2'in yapılacağı tarih: 21 Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS'in yapılacağı tarih: 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2'nin yapılacağı tarih: 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı sınavının yapılacağı tarih: 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS'nin yapılacağı tarih: 7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT'nin yapılacağı tarih: 11 Nisan 2021