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HABER /  EĞİTİM

Korona nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihler belli oldu! ÖSYM açıkladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 1 Aralı 2020 günü koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihi açıkladı.

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ÖSYM Bakanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir" açıklaması yaptı. İşte 1 Aralık 2020 günü ertelenen sınalar ve yapılacakları yeni tarihler...

e-YDS 2020/13'ün yapılacağı tarih: 20 Şubat 2021

2020-YDUS'un yapılacağı tarih: 20 Şubat 2021

2020-ALES/2'in yapılacağı tarih: 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS'in yapılacağı tarih: 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2'nin yapılacağı tarih: 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı sınavının yapılacağı tarih: 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS'nin yapılacağı tarih: 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT'nin yapılacağı tarih: 11 Nisan 2021

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