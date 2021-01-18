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Türkiye ile Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahında başlayan ve ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantının sona erdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO karargahında yapılan Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi" ifadesine yer verildi.

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