Sağlık konferansı veren adam 'süper bulaştırıcı' çıkınca 102 kişi koronavirüs kaptı

ÇİN'de, sağlık konferansları veren bir kişinin 'süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kişinin 102 kişiye Covid-19 bulaştırdığı açıklandı.

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Çin'in kuzeydoğusunda birçok kentte sağlık konferansları veren bir kişinin 'süper bulaştırıcı' olduğu tespit edildi. Guardian'da yer alan habere göre, 45 yaşındaki adamın 8-11 Ocak tarihleri arasında, Jilin bölgesinde üç şehirde bulunduğu, trenle Heilongjiang bölgesine gittiği ve toplam 4 seminer verdiği açıklandı.

79'u seminerde kaptı

Sağlık yetkilileri, adamın ismini açıklamazken, 102 kişiye Covid-19 bulaştırdığını bunlardan 79'unun koronavirüs seminerlerde kaptığını ve kendi çevrelerinden 23 kişiye daha hastalığı bulaştırdığı tespit edildi. Jilin'de tespit edilen 63 asemptomatik vakanın 62'sinin de bu seminerlerle bağlantılı olduğu belirtildi.