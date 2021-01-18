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Amine Gülşe aslen nereli kaç yaşında Mesut Özil karısı kimdir?

Dün gece saatlerinde yurda gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil kızı ve karısı Amine Gülşe'yi milyonlarca taraftar yakından takip etti. Fenerbahçe kadrosuna giren Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ise merak konusu oldu. Peki 27 yaşında olan Amine Gülşe kimdir, aslen nereli?

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Fenerbahçe'te transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil dün gece özel uçakla Türkiye'ye geldi. Yurda döndük, gururluyuız diyen Özil ailesini milyonlarca kişi canlı yayınla takip etti. Mesut Özil kadar eşi Amine Gülşe'de merak konusu oldu. 27 yaşında olan Amine Gülşe İsveç doğumlu.  2014 senesinde yayınlanan Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. oldu. Peki Amine Gülşe aslen nereli? 

Amine Gülşe kimdir: 30 Nisan 1993 senesinde İsveç'te dünyaya gelen Amine Gülşe, eğitim hayatını İsveç'te sürdürdü. 2014 senesinde yayınlanan Miss Turkey güzellik yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliğe hak kazandı.

2013 senesinde babasının işlerinden ötürü radikal bir karar alarak İzmir'e annesiyle birlikte yerleşen Amine Gülşe, İsveççe ve İspanyolca biliyor. Boyu 1,78 olan Amine Gülşe'nin aynı zamanda modellik yaptığı da biliniyor.

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