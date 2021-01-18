Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden gülümseten paylaşım: Kar yağsa da...
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Twitter kullanıcılarını gülümsetti.Abone ol
Ülke genelinde etkili olan ve Diyarbakır'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda personel ve iş makineleriyle karla mücadeleye hazır olunduğu mesajı verildi. Paylaşımda, "Kar yağsa da mücadele etsek. 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle biz hazırız." ifadeleri yer verildi.
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