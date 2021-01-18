Nevşehir'de bahçede servet buldu ağırlığından kuşkulandı: Yanık kokusu geldiği hissettim
NEVŞEHİR'de yaşayan Mehmet Kebapçı, bağda çapa ararken bulduğu taş servet değerinde çıktı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapçı 20 gün önce bağda çapa yaparken çapayı kaybetti. Bağda kaybetmiş olduğu çapayı ararken değişik bir taş buldu.
Eve getirdiği taşın ne olduğunu araştırmasının ardından gök taşı olduğunu anlayan Mehmet Kebapçı, şimdi bulmuş olduğu gök taşlarına müşteri arıyor.
Çiftçilik ile uğraşan Mehmet Kebapçı açıklamasında, "Bağda bulmuş olduğum gök taşlarının değerli olduğunu düşünüyorum ve müşterilerini bekliyorum" dedi.
Kebapçı; "Bağ çapalıyordum. Çapa yaparken çapayı kaybettim. Sonra çapayı aramak için bağda dolaşırken bu parçayı buldum. Sonra bu taşın ağır olmasından dolayı kuşkulandım." diye konuştu.