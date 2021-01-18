BIST 1.541
DOLAR 7,50
EURO 9,06
ALTIN 442,65
HABER /  POLİTİKA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı. 

Abone ol

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Gültekin  Uysal, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından açıklamada bulundu. 

Uysal, salgın sürecinden en az kayıpla çıkılması temennisinde bulundu. Aşıyla ilgili tartışmalara değinen Uysal, "Zihinleri bulandırıcı birtakım farklı bilgiler var ama bizler devletimizin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık ordumuza güveniyoruz. Onların direktifleri, özellikle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda bugün hem kendi sağlımız hem de toplum önünde kafa karışıklığının giderilmesine katkı sağlayabilmek adına aşımızı olduk." diye konuştu.

 Koronavirüse yakalananlara geçmiş olsun dileklerini ileten, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Uysal, sürecin kısa sürede etkin bir mücadeleyle son bulabilmesi için devletin kurumlarının ortaya koyduğu plan ve programa azami hassasiyet gösterilmesini tüm vatandaşlardan beklediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsten korktu! 3 ay boyunca gizlice havalimanında yaşadı
Yunan güvenlik uzmanından 'Türkiye' itirafı: Artık çok güçlü... Fransa engellesin
İzmir'de yürüyüşe çıkan aile görünce şok oldu! Hemen polisi aradılar
2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili ne zaman MEB sayaç
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
Kasımpaşa, Chelsea'den Drinkwater'ı kiraladı
Melek İpek’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Sivasspor Alaaddin Okumuş'la yapılan anlaşmayı sözleşmeyle taçlandırdı
Galatasaray'a sakat oyunculardan kötü haber
Antalya'da akılalmaz olay! Araçta 2 çocuğu varken yaptı ekipler buldu
Yorumlar