Yunan güvenlik uzmanından 'Türkiye' itirafı: Artık çok güçlü... Fransa engellesin

Yunan Jeopolitik Güvenlik Uzmanı Dr. Giorgos Filis'in, verdiği röportajda Türkiye hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. 2021 yılında Türkiye ile çatışma yaşanabileceğini savunan Filis, 'Türkiye 1974 sonrası büyük bir savunma sanayisi oluşturarak, güçlendi' dedi. Röportajda zaman zaman haddini aşan Filis, Fransa'dan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de engellemesini istedi.

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Avrupa İşleri Profesörü ve Uluslararası İlişkiler Analisti, Jeopolitik Güvenlik Uzamanı Dr. Giorgos Filis Yunan haber sitesi Pentapostagma’dan Andreas Mountzouroulias’a verdiği röportajında ABD’deki siyasi kriz ve Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2021'de Türkiye ile ufak çatışma" Yunanistan’ın Türkiye ile 2021 yılında ufak bir çatışma yaşayacağını ileri süren Giorgos Filis, “Türkiye ile büyük bir savaşta bulunmayacağız. Çatışmanın 2 ila 2 gün süresi olacak. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in “Çarpışması” olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye’den özür diledi. Bunu hatırlatırım” dedi.

"Zaten bize kimse inanmıyor" Giorgos Filis “ Büyük güçler bize güveniyor mu?” sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt verdi. “Büyük güçler bize güvenmiyor” diyen Filis, “Büyük güçler bize güvenmiyor. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in “Çarpışması” olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye’den özür diledi. Ayrıca Yunanistan’ın asla ilk saldırıda bulunmayacağını söyledi. Ona bu cümleyi yazan utanmalıdır! Türkiye bunu nasıl algılıyor? Size ne yaparsa yapsın, sizin cevap veremeyeceğinizi görüyor. Tarihimizin ve kültürümüzün bir kısmını teslim etme noktasına geldik. Fransızlar veya İsrailliler bizimle nasıl ittifak kuracaklar ki? Zaten bize kimse inanmıyor!” ifadelerine yer verdi.

"Fransa Türkleri engellesin" Filis, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan savunma işbirliği anlaşmasına da eleştirilerde bulundu. “Dışişleri Bakanı (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) bize geciken anlaşmayla ilgili bize cevap vermelidir. Dışişleri Bakanı’na inanmak istiyorum” diyen Filis, şöyle devam etti: “Önemli olan Fransa ile askeri anlaşmayı almamız önemli. Ara çözüm, ülkemizde bir Rafale filosu ve iki Fransız fırkateyni olabilir, bir üs inşa etmek değil, Fransızlar, Yunanlıların yaptığı aynı şeyleri yapsın, Türkleri (Ege ve Doğu Akdeniz semalarında ve denizde) engellesin."

"Fransızlar için mesele Belharralardaki üç milyar değil, zaten bu parayı Rafale’den aldılar. Bu bir para meselesi değil, Yunanistan’ın siyasi iradesi meselesidir. Fransa bölgede güçlenen Türkiye’yi büyük bir tehlike olarak algılıyor.

Fransız devletinin ve Fransa’nın Kuzey Afrika’daki varlığı tehlikede. Atina, Fransa ile savunma anlaşmasının gecikmesi konusunda bize cevap vermelidir. Halen görüşmelerde olduğumuzu söyleyen Dışişleri Bakanı’na inanmak istiyorum.

"Türkiye 40 yıl sonra büyük sanayi oluşturdu ve güçlendi" Filis, Yunan savunma sanayii ile Tür sanayiindeki gelişmeleri kıyaslayarak “1974 Kıbrıs krizi sonrası, ABD’nin Türkiye ambargosunun ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dağıldığını iddia etti. Filis, Türkiye’nin son yıllardaki savunma sanayiindeki gelişmesine dikkat çekerek, “40 yıl sonra Türkiye büyük bir savunma sanayisi oluşturdu. ABD’nin son yaptırımlarıyla alakasız ne olursa olsun, Türkler kendilerini güçlü hissediyor. Güçlendiler. Önceki yıllarda, bazı Yunan hükümetleri savunma sanayisini geliştirmek için hamleler yaptı. Ama hepsi dağıldı! Sanki ülke büyük güçlerden bağımsızlık kazanmak istemiyor. Yunan devleti istediği zaman yapabilir. İnsan kaynağı mevcut ama siyasi irade yok” dedi.