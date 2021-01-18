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Galatasaray'a sakat oyunculardan kötü haber

Galatasaray'da eksiklere yenileri daha eklendi. Beşiktaş maçında sakatlanan Şener Özbayraklı, 1-2, Oğulcan Çağlayan ise 2-3 hafta takımını yalnız bırakacak.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığı devam ederken; Beşiktaş derbisinde bir başka santfor Mbaye Diagne kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Oğulcan Çağlayan ile sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Şener Özbayraklı için açıklama geldi. 

Galatasaray oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaparken; "Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı. 

Şener Özbayraklı 1-2 hafta, Oğulcan Çağlayan ise 2-3 hafta takımını yalnız bırakacak.

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