Doğu Perinçek Cem Toker'e çok sinirlendi: Haddini bil, otur orada adam gibi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı programda Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'e çok sinirlendi. Perinçek, Toker'in kendisine kahkahalarla cevap vermesine "Haddini bil, otur orada adam gibi!" sözleriyle sert çıkıştı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "Merkel bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." sözlerine Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, "Doğu Perinçek devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil." yanıtını verdi.

Aşıda öncelik tartışması

Stüdyodakiler bir anlık da olsa gülünce, tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi. Toker ise buna karşılık, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin Reis'e." ifadelerini kullandı.

"Haddini bil, otur orada adam gibi!"

Perinçek, buna sert karşılık verdi: Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş Reis'e falan, haddini bil, otur orada adam gibi! Dikkatli olacaksınız öyle saçma sapan konuşmayacaksınız.