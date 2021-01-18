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Hulusi Akar'dan Bağdat'ta terörle mücadele açıklaması: Bölge hassas bir dönemden geçiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak'la her türlü işbirliğine hazırız" açıklaması yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği Bağdat’ta ilk olarak Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Irak Savunma Bakanlığı'na gelişinde Iraklı mevkidaşı tarafından askerî törenle karşılandı. Törenin ardından Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı El Cuburi önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

"Bölge hassas bir dönemden geçiyor"

Türkiye ve Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Bakan Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi: Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Ortadoğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi hâline getirebiliriz. Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak’ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dâhilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır.

Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur.

Irak’ın kuzeyindeki  PKK varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.

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