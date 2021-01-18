BIST 1.534
DOLAR 7,49
EURO 9,04
ALTIN 441,94
HABER /  GÜNCEL

Kar etkisini sürdürüyor! İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler açık, uçuşlarda aksama yok

İSTANBUL Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Abone ol

İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran, tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı’nda, yoğun kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, operasyonların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı’nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği uyardı! Bu gece ve yarın sabaha dikkat
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor! 6 milyona yakın tavuk itlaf edildi
İstanbul'da belediye harekete geçti! Çöpte didik didik arıyorlar
AÖL sınav tarihleri 2021 2 dönem açık lise sınavları ne zaman?
Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti ABD'liler şaştı kaldı
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, hakkında basında çıkan haberleri tekzip etti
Mısır'da tarihi keşif! Ölülerin yeraltı dünyası bulundu
İsrail'de hahamın aşı uyarısı ülkeyi iki böldü: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz
Yeğenine tecavüz eden Osman Çur, tahliye edildi! Cezaevi önünde davul zurna ile karşılandı
Yorumlar