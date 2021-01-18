CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, hakkında basında çıkan haberleri tekzip etti

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin hakkında çıkan haberler için “İtibar suikastıdır!” ifadesini kullandı.

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Bazı televizyon, gazete ve internet sitelerinde Ceyhan eski Başkanı Kadir Aydar’ın imara aykırılığı bulunan bir kömür işletme sahibinden, CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin’ in devreye girmesiyle rüşvet almadığına dair haberler çıkmıştı. Haberler üzerine CHP’li Şahin, haberin yayımlandığı tüm basın yayın organlarına avukatı aracılığıyla tekzip gönderdi.

Tekzip metninde, haberlerin amacının kamuoyunu bilgilendirmekten öte kendisinin ve partisi CHP’nin itibarını zedelemeye yönelik bir itibar suikasti olduğu belirtildi.

Belirtilen tekzip metninde şöyle denildi:

“İçeriği itibariyle hiçbir biçimde gerçeği yansıtmayan hakkımda çıkan haberin amacının kamuoyunu bilgilendirmekten öte itibar suikastı yapmaya yönelik olduğu gibi, şahsım üzerinden üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin de itibarını zedelemeye yönelik olduğu ortadadır. Belediye eski başkanı Kadir Aydar’ın da söz konusu iddiaları yalanlandığı, iddia edildiği gibi bir görüşme olmadığını beyan etmiş olduğu, haberde ifadesi yer alan İmar Müdürünün ifadesinde “göz yumun, görmeyin, rüşvet alma, bunlar bizden, partilim ” ifadelerinin geçmediği de öğrenilmiştir. Gizlilik kararı olan dosyada şüphelilerin ifade metinleri üzerindeki gizlilik kararı kalktığında bu durumun gerçek dışı olduğu açıkça görülecektir. Haberde geçen Gül Derya Demir’in ifadesi olduğu yazıların da bu sebeple doğruluğu belli değildir. Kaldı ki ne Gül Derya Demir’le ne de Kadir Aydar’la bahsedilen konuyla ilgili herhangi bir yasa dışı talep veya talimatım olmamıştır. Haberdeki sözde iddialar gerçek dışıdır. Şahsım ve partimin siyasi itibarını zedelemeye, şeref, haysiyet ve kişilik haklarıma saldırı niteliğinde, küçük düşürmeye yöneliktir. Bu bir itibar suikastidir! Uydurma, saptırılmış ve maddi gerçekle hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan hususların haber konusuna dönüştürüldüğü, adeta rüşvet çarkından haberdarmışım gibi, partime yakın şirkete iltimas geçme, kayırma ve benzeri çirkin ve gayri ahlaki davranışlar içine girdiğim algısını yaratan haberlerin gerçekleri yansıtmayan, yanlış bilgilendirici, beni toplum nezdinde itibarsızlaştırma ve karalama maksadına yönelik olduğu anlaşılan haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini ve konu ile ilgili sorumluları kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururum.’’

"Milletimize algı operasyonu yapmak isteyenlere karşı herkesi sorumluluğa davet ediyorum"

CHP’li Şahin yaptığı açıklamada, ‘‘Gerçekleri yansıtmadığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini ve konu ile ilgili sorumluları kınadığımı bildirerek, bu tekzip metninin tebliğ ettiğim tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde haber yapılan mecraların ana sayfasından kullanıcıların, okuyucuların ve izleyicilerin doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında görsel basında yapılan yayınlarda ne kadar süre yayın yapılmışsa yapılan yayın zamanı kadar ve defasınca, internet ve yazılı basında haber konusu yazı puntosunda, okuyucuların dikkatini çekecek şekilde ve büyüklükte bir hafta süreyle yayımlanmasını ve bu haber içeriklerinin internet sitelerinizden ve yayından çıkarılmasına karar verilmesi için yasal yollara başvurulacağım gibi, TCK’nın ilgili ceza hükümleri gereğince ve hukuk mahkemesi nezdinde tüm dava ve talep haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Bu tarz itibar suikastleri ile milletimize algı operasyonu yapmak isteyenlere karşı herkesi sorumluluğa davet ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Suzan Şahin, özellikle hükümete yakın medya çevrelerinin CHP ve muhalefete yönelik ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket ettiğini söyleyerek ‘‘Yalan yanlış, iftira boyutunda haber yapmak alışkanlık haline geldi. Bir yerlerden servis edilen haberleri kopyala/yapıştır şeklinde, hiçbir araştırmaya gerek duymadan, asılsız, saptırılmış, özellikle partimizi itibarsızlaştırma maksadıyla şahısların kişisel haklarıma saldırı niteliğinde yayınlar hakkında gereken tüm yasal başvuru hakkımızı kullanacağız. Hakkında gizlilik kararı olan dava dosyasındaki bir şüpheli ifadesinin medyaya nasıl ve ne maksatla sızdırıldığı, ifade metninde yer almayan cümlelerin saptırılarak haber metninde kullanılması, mesnetsiz iftiralarla ne amaçlandığı malumumuzdur! Şahsım ve şahsım üzerinden mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bu itibarsızlaştırma operasyonunu kurgulayanlar bilmelidir ki; asli görevi tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve malını korumak, haksız kazançlara engel olmak olan şerefli siyasetçiler üzerinden prim yapma gayeleri yüce milletimizin nazarında hiçbir zaman karşılık bulmamıştır ve bulamayacaktır. Korkunun ecele faydası yok!’’ dedi.