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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti

Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz."

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