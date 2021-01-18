BIST 1.531
DOLAR 7,51
EURO 9,06
ALTIN 442,10
HABER /  DÜNYA

Bill Gates ABD’nin toprak ağası oldu

Demirören Haber Ajansı

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD'deki 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın alarak, ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu.

Abone ol

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin bir çok eyaletinden 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın aldı. Gates,bu girişimiyle  ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi kişisi oldu. Amerikan medyası, Gates'in Florida ve Washington gibi yerlerde tarım arazisi satın aldığına dair çıkan haberlerin ardından bu kez de Gates'in 18 eyaleti kapsayan devasa bir tarım arazisi portföyü oluşturduğunu aktardı.

Serveti koronada arttı
ABD'li Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı. 2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

İlk üçte
İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Türkiye'nin Uluslararası yatırım pozisyonu istatistiği açıkladı
Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelecek hoca
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
15 tatil ne zaman 2021 okullar kaç gün tatil olacak?
Kayseri'de definecilerin talan ettiği kiliseye restorasyon yapılacak
Artvin'de avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakandılar! Ceza yağdı
Karnesinde 1 olan belge alabilir mi teşekkür ortalaması kaç olmalı?
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Twitter'dan duyurdu! Koronavirüse yakalandı
Okullar ne zaman açılıyor! Bilim KurulU üyesi Prof. Serap Şimşek açıkladı
Çanakkale'de 5 kadını elle taciz etti! Yakalanan sapık adliyeye sevk edildi
Yorumlar