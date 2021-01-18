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Artvin'de avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakandılar! Ceza yağdı

ARTVİN’de yasa dışı avladıkları yaban keçisini pişirip yerken yakalanan 2 kişiye toplam, 33 bin 953 lira para cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişi hakkında ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na’ muhalefetten işlem yapıldı.

Yasa dışı avladıkları yaban keçisi etinden döner şeklinde pişirip yerken yakalanan bu kişilere 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza kesildi.

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