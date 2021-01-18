Demirtaş'ın avukatından olay iddialar! "Ankara Başsavcılığı Erdoğan'ı gizli sanık yapmış"

Selahattin Demirtaş’ın Avukatı Mahsuni Karaman, 'Kobani iddianamesi' hakkında yaptığı açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gizli sanık yaptığını savundu. Av. Karaman "Erdoğan’ın yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?" diye sordu.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, 3530 sayfalık 6-7 Ekim Kobani eylemleri iddianamesi hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Karaman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 3530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizinin “gizli tanık” değil, “gizli sanık” olduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erdoğan'ı gizli sanık yaptığını söyledi.

"Erdoğan’ın yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?"

Karaman'ın yaptığı paylaşımlar şöyle: 3.530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi “gizli tanık” değil, “gizli sanık” galiba. Ankara Başsavcılığı, yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak CB Erdoğan ve arkadaşlarını da “gizli sanık” yapmış.

Çözüm sürecinde bizzat Devlet’in talimatı ile gerçekleştirilen Kandil’e gidişlerin suç sayılması, Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik “gizli sanık” yapar. AK Parti'liler farkında mı? Gelecekte, CB Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?