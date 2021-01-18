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Trump, başkanlığı devretmeden önce 100'den fazla kişiye af çıkaracak

Donald Trump'ın başkanlığı devretmeden başlattığı af furyasını, 20 Ocak'taki devir teslim töreni öncesinde doruğa vardıracağı belirtildi. 

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Beyaz Saray'ın çalışmalarından haberdar kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın salı günü yayımlamak üzere 100'den fazla af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığını, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiğini söyledi. Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump'ı kendi kendini affetmemesi, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı.

Aile üyeleri için önleyici af planı

Medyaya konuşan kaynaklar, Trump'ın şimdiki halde kendisini affetmeyi ve danışmanlarıyla özel olarak konuştuğu bir başka konu olan aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti. Pek çok uzman, kendi kendini affın anayasaya aykırı olacağını, çünkü kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağına dair temel ilkenin ihlali anlamına geldiğini belirtmişti. 

'Kendi kendini af' tartışması

Diğerleri, kendi kendini affın anayasayal olduğunu, zira anayasada af yetkisinin çok geniş ifadelerle dile getirildiğini, tarihi metinlere göre de 18. yüzyılda kurucuların kendi kendini affı tartıştığını ve bu yetkiye açık seçik sınırlama getirmemeyi tercih ettiğini savundu. 

Trump hakkında 2. azil kararı

Trump'ın 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin seçim sonucunu tescil için toplanan Kongre'ye saldırması üzerine, Kongre'nin Demokratların çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi, Trump hakkında 2. kez azil kararı verdi. Senato'da görülecek davada mahkum olması, Trump'ın 2024 başkanlık seçimine adaylığını engelleyebilir. 

Daha önce af furyasına savaş suçlarıyla itham edilen isimleri de alan Trump, 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner gibi en yakın çevresinden isimleri de affetmişti.

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