Bayern Münih Freiburg karşısında haftayı kayıpsız geçti

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Abone ol

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.