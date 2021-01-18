Fatih Altaylı: Türk gibi iyi başladık ama sonrası da Türk işi olacak galiba

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Günde 1 milyon 300 bin kapasitesi olan bir sistem, sağlık personeli gibi, el altında olan, zaten hastanelerde, kliniklerde bulunan 1 milyon 150 bin kişiyi 4 günde aşılayamıyorsa bu günlük 1 milyon 300 bin kapasite neyin kapasitesi" diye sordu.

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Habertürk yazarı Altaylı, "Aşılama işine iyi başladık. İlk gün 260 binle hızlı bir giriş yaptık. Ertesi gün bunu da ikiye katladık. 600 bine yaklaştık. Sonra yavaşladık. Bugün itibarıyla toplam 690 bin. Aşılananlar sağlık personeli olduğu için, sokağa çıkma yasağından etkilendi diye de düşünemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne oldu da durduk!"

Altaylı, köşe komşusu Muharrem Sarıkaya'ya koronavirüs aşılamasının neden yavaşladığını sorarak, yazısına şöyle devam etti: Ne oldu da durduk! Bakanlıktan bir yanıt beklemiyorum ama Sağlık Bakanlığı’nın müthiş sistemini anlata anlata bitiremeyen sevgili Muharrem Sarıkaya belki beni yanıtlar. Muharrem de Bakan Koca gibi günde 1 milyon 300 bin aşılama kapasitemiz olduğunu söylüyor.

Türk gibi iyi başladık, ama sonrası da Türk işi olacak galiba.

Günde 1 milyon 300 bin kapasitesi olan bir sistem, sağlık personeli gibi, el altında olan, zaten hastanelerde, kliniklerde bulunan 1 milyon 150 bin kişiyi 4 günde aşılayamıyorsa bu günlük 1 milyon 300 bin kapasite neyin kapasitesi. Sağlıkçılarımızın aşılaması 4 günde 800 bine ulaşıyor ve orada duruyorsa. Kimse bana 'Bakın İngiltere 20 günde 3.5 milyon yaptı' falan demesin.

'Bizim günde 1.3 milyon aşı yapma kapasitemiz var' diye böbürlenen İngiltere Sağlık Bakanı değil. Gerçekten merak ediyorum, niye durduk? Türk gibi iyi başladık. Ama sonrası da Türk işi olacak galiba. Ne dersin Muharrem, konuya hakimsin, söyle de öğrenelim.