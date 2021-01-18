Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan iddialar! Başörtüsü sorununu ben çözdüm Necip Fazıl CHP'liydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir toplantıda başörtüsü yasağını kendisinin çözdüğünü iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, ömrü yasaklarla mücadeleyle geçen Necip Fazıl Kısakürek'in CHP'li olduğunu öne sürdü.

Abone ol

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, muhafazakar isimlerle bir araya geldiği toplantıda dikkat çeken iddialarda bulundu. Başörtüsü yasağını kendisinin çözdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, asıl muhafazakarın CHP olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, hızını alamayıp Necip Fazıl Kısakürek'in de CHP'li olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, Ahmet Hoca Enstitüsü adı altında bir araya gelen muhafazakar çevreden isimlerin yer aldığı bir grupla online toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Koordinatörü Ümit Kaya'nın organize ettiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin etnik kimlik, inanç ve toplumsal yaşam açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu, herkesin yaşam tarzına, inancına ve kimliğine saygı duyulduğu sürece çatışma alanı olmaktan çıkacağını ifade etti.

"Asıl muhafazakar CHP'dir''

Muhafazakarlar ve Kürtler nezdinde CHP'nin inandırıcılık sorunu olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren kesimlerle bir araya gelip konuştuğunu ifade ederek, "Onlara, 'Siz kendinize muhafazakar diyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Asıl muhafazakar olan CHP, çünkü değişime direniyor' diyorum. Bir eleştiri varsa o eleştiriye kaynak olan bir uygulama veya bir söz vardır. Bu eleştiriye karşılık önce CHP'nin oturup kendine bakması lazım. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunu partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Değişimin temel felsefesi de toplumun her kesimini kucaklamaktır. Eğer siyaset yapıyorsanız toplumun bir kesimini dışlayarak, ötekileştirerek siyaset yapamazsınız." dedi.

"Başörtüsü yasağını kaldıralım dedim''

Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olduğu dönemde kendisini aradığını ve üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmamasının doğru olmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Özcan'ın "Madem CHP de böyle düşünüyor o zaman biz bu yasağı kaldırırız." dediğini belirtti.

"Necip Fazıl, CHP'liydi"

CHP'ye yönelik 'devlet partisi'' nitelendirmesine yönelik, soruya yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Hepimizin dedesi, babası bir şekliyle CHP'liydi. Mesela önemli şairlerden Necip Fazıl Kısakürek, CHP'nin Parti Meclisi üyesidir bir dönem. Yapmıştır. Adnan Menderes CHP'lidir. Tek parti var zaten o tek parti aslında çok değişik görüşlerden, kimliklerden insanlar o tek parti döneminden parlamentoda ya da parlamento dışında partiyi temsil etmişlerdir. Ayrışma çok partili hayata geçtikten sonra başlamıştır.'' şeklinde konuştu.