Madende işçiler göçük altında kaldı! Not yazıp bakın ne istediler

ÇİN'deki Wucailonghushan altın madeninde meydana gelen patlamada göçük altında kalan 22 işçiden 12'sinin yaşam belirtisi verdiği ifade edildi.

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Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrenildi. Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin 5’inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6’ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.



Göçük altında bulunan 12 işçinin kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not göndermeyi başardığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilere ait notta, “Acil olarak soğuk ilaç, ağrı kesici, tıbbi bant, harici antiinflamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler” ifadelerine yer verildi.