BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 441,35
HABER /  DÜNYA

Madende işçiler göçük altında kaldı! Not yazıp bakın ne istediler

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'deki Wucailonghushan altın madeninde meydana gelen patlamada göçük altında kalan 22 işçiden 12'sinin yaşam belirtisi verdiği ifade edildi.

Abone ol

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrenildi. Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin 5’inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6’ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

Göçük altında bulunan 12 işçinin kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not göndermeyi başardığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilere ait notta, “Acil olarak soğuk ilaç, ağrı kesici, tıbbi bant, harici antiinflamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler” ifadelerine yer verildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem yapıldı
Tuğrul Türkeş'ten 'azgın milliyetçilik' çıkışı! Yeni bir metot ve ıslah ihtiyacı var
Ekrem Gökkaya kimdir nereli kaç yaşında öldü? Ekrem Gökkaya filmleri
700 kilometreden gelip profesörün odasına not bıraktı! Notta yazanlar şoke etti
Emre Kocadağ: Mandzukic teklifimizi olumlu görmedi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bütçe açıklaması 66,5 milyar lira tasarruf sağladık
Inter'den Juventus karşısında kritik galibiyet
18 Ocak evde bakım maaşları 34 ilde yattı yeni sorgulama ekranı
İspanya Süper Kupası'nı kazanan takım belli oldu
Fransız Bakan Schiappa'dan skandal başörtüsü sözleri! Müslüman çocukları hedef aldı
Yorumlar