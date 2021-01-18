707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Şimdi sıra engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında

Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemine göre Türkiye'de 4 günde 707 bin kişi koronavirüs aşısı oldu. Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanması sonrası, Bakanlığa bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.

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Dünya genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları devam ederken bugün itibariyle dünyada toplamda yaklaşık 38 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu. Türkiye'de ise Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

4 günde 707 bin sağlık çalışanı aşılandı

4 gün önce başlayan aşılama uygulamasında, ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılandı. Sağlık Bakanlığı aşı takip sisteminde yer alan verilere göre Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 707 bine ulaştı. Bu veriler, anlık olarak "covid19asi.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Sıra engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak hafta içinde huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda da Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanacak.

Bu kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının da bir haftada bitirilmesi planlanıyor.

87 bin kişiye aşılama yapılacak

Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.