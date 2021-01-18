Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geldi dünyada yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Mesut Özil, İstanbul'a gelirken sosyal medya ve dünyada büyük gündem oldu.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

"Haydi kardeşim"

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı. Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

FIFA "retweet" etti

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.

Ronaldo’nun rekorunu kırdı

Mesut Özil’in Fenerbahçe’nin ‘Gel gündüzle gece olalım’ mesajını alıntılayarak sarı-lacivertli kalplerle paylaşması dünya çapında ses getirdi. Twitter’de Cristiano Ronaldo’nun Temmuz 2018’de Juventus’a transfer olduğunu duyurduğu mesajının beğeni sayısı geçildi. O dönem 535 bin beğeni ile rekorun sahibi olan Ronaldo’ya karşılık Mesut Özil’in mesajı sadece 24 saatte 600 bin beğeniye ulaştı. Twitter’da bir rekor kırıldı.

Arsenal taraftarı çok üzüldü

Arsenal formasını 7.5 yıl giyen ve 4 FA Kupası kazanan Mesut Özil’in vedası büyük üzüntü oluşturdu. Özil’in gidişiyle beraber Arsenal taraftarları veda mesajları ve videoları hazırladı.Ayrılığın bu şekilde olmaması gerektiği belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun Bergkamp, Henry, Pires, Vieira gibi efsane bir isim olduğu vurgulandı. Mesut Özil’in ayrılığının en az Arsene Wenger’in vedası kadar üzücü olduğu dile getirildi.