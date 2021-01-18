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Gaziantep FK'da Sa Pinto dönemi

Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yine yabancı teknik direktöre yöneldi. Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep FK, deneyimli isim ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Süper Lig'de 3.sırada yer alan Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü buldu.

Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş ile iki maça çıkan Gaziantep FK, Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaştı. Gaziantep FK, Sa Pinto ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sa Pinto'nun hafta içi gelip imza atacağı ve oynanacak lig maçını izleyeceği öğrenildi.

Sporting, Braga, Standard Liege, Legia Varşova gibi takımlarda teknik direktör olarak çalışan Sa Pinto, kariyeri boyunca Belçika Kupası ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kaynak: Fanatik

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