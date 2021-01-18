Habertürk yazarı Kübra Par'dan Akşener'e eleştiri: Benzetmesi uygun olmadı!

Kübra Par, HaberTürk'teki bugünkü köşe yazısında aynı gün 3 isme saldırıyı değerlendirirken Meral Akşener’in 80 öncesini örnek göstermesini eleştirdi.

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Habertürk yazarı Kübra Par, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son günlerde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırıyı değerlendirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Par, bugünkü köşe yazısında Akşener’in Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıları kınarken “80 öncesini görmüş bir insanım. Biz birbirimize kurşun sıktık da bu derece namertlik yoktu. Pusuyla adam dövülmez. 1 kişiye 5 kişi olmaz, asıl vahim olan bu” ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Par, Akşener’in bu ifadelerini şöyle eleştirdi:

Açıkçası Akşener’in bu sözleri tarihi gerçeklik bakımından pek uygun olmadı.

80 öncesi birçok aydın, öğrenci, işçi silahsız olarak evlerinden çıkarken hain pusularda saldırıya uğradı.

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Prof. Dr. Ümit Doğanay, Doç. Dr. Server Tanilli, MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı ve oğlu Mustafa Haşatlı, DİSK Başkanı Kemal Türkler, gazeteci Abdi İpekçi gibi yüzlerce insan maalesef silahlı pusularda silahsız şekilde vahşice katledildi.