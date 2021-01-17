BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yendi ve 38 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 33 puanda kaldı. 2021'in ilk derbisinde Kartal adına golleri 79'da Josef De Souza ile 90+2'de Georges-Kevin N'Koudou atarken; Aslan'ın forveti Mbaye Diagne, 58'de kırmızı kart gördü.

Abone ol

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan 2021'in ilk derbisini Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk 30 dakikasında isabetli şut olmazken; 33. dakikada Marcao ile Galatasaray, 35. dakikada Cyle Larin ile Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak ilk yarıda skor değişmedi. Galatasaray'da Mbaye Diagne, 58'de Francisco Montero'ya yaptığı faul nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş, 79'de Josef de Souza'nın ve 90+2'de Georges-Kevin N'Koudou'nun golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın puanı 38'e yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu; Galatasaray ise 33 puanda kaldı. Kartal, 21 Ocak Perşembe günü 16.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Aslan, 20 Ocak Çarşamba 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus muhalif Aleksey Navalnıy ülkeye dönüyor
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen açıkladı
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ocak Pazar)
İletişimleri kesilen PKK'lı teröristler tek tek kaçıp teslim oluyor
Bangladeş'te Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e ilgide büyük artış
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan kritik maske uyarısı
Bolu'da soba faciası! 5 kişi hastanelik oldu
Mesut Özil'in geliş saati belli oldu! Resmen Fenerbahçe'de...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı!
Yorumlar 11 yorum