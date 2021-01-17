Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yendi ve 38 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 33 puanda kaldı. 2021'in ilk derbisinde Kartal adına golleri 79'da Josef De Souza ile 90+2'de Georges-Kevin N'Koudou atarken; Aslan'ın forveti Mbaye Diagne, 58'de kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan 2021'in ilk derbisini Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk 30 dakikasında isabetli şut olmazken; 33. dakikada Marcao ile Galatasaray, 35. dakikada Cyle Larin ile Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak ilk yarıda skor değişmedi. Galatasaray'da Mbaye Diagne, 58'de Francisco Montero'ya yaptığı faul nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş, 79'de Josef de Souza'nın ve 90+2'de Georges-Kevin N'Koudou'nun golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın puanı 38'e yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu; Galatasaray ise 33 puanda kaldı. Kartal, 21 Ocak Perşembe günü 16.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Aslan, 20 Ocak Çarşamba 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.