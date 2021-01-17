BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İletişimleri kesilen PKK'lı teröristler tek tek kaçıp teslim oluyor

Anadolu Ajansı

Jandarma Genel Komutanlığının son 3 yıldaki terör operasyonlarında 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi, terör örgütü PKK/KCK içindeki haberleşmenin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

Abone ol

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; yurt içinde PKK/KCK'ya karşı 'terörü kaynağında yok etme' ve 'terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi' prensibiyle düzenlenen Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonları başarılı bir süreci ortaya çıkardı.

Jandarma Genel Komutanlığınca kırsal ve barınma alanlarına yönelik operasyonlarda 2018'de 330, 2019'da 279 ve 2020'de 206 olmak üzere 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi.

Ele geçirilen telsizlerle bağlantılı olarak örgüt içi iletişimin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

İletişim kuramayacak seviyeye gelen sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı.

Teröristler yerlerinin tespit edilmesinden korkuyor

Özellikle son dönemde icra edilen ve 153 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım operasyonlarıyla örgütün yok olma süreci hızla devam ediyor.

Teslim olan veya sağ ele geçirilen teröristler, verdikleri ifadelerde çok sayıda telsizin güvenlik güçlerinin eline geçtiğini anlattı.

Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan kritik maske uyarısı
Bolu'da soba faciası! 5 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı!
Cemal Hünal kiminle evli eşi kimdir çocuğu Doğan kaç yaşında?
PKK'da büyük çöküş! 5 terörist daha teslim oldu biri 28 yıldır örgütteydi
Lale Cangal kimdir kaç yaşında Lale Cangal çocuğu
2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak! Altın ve dövizden daha fazla kâr sağlıyor
Merkez bankaları salgınla mücadele yılında 207 kez faiz indirdi
Bu sene sınıfta kalma var mı 2020-2021 karne notları sorgulama
Netflix'ten 2021 için sevindiren karar: Her hafta...
Yorumlar