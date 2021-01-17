Karabük'te 98 köye ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Cuma günü aralıklarla başlayan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten Gürel, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7'si, 5 beko loderden 3'ü şu an yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, araçlarda kış lastiği, zincir ve çekme halatlarının bulunması gerektiğini hatırlatarak, sürücülere uyarılarda bulundu.