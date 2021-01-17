BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Karabük'te 98 köye ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Cuma günü aralıklarla başlayan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.

Abone ol

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten Gürel, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7'si, 5 beko loderden 3'ü şu an yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, araçlarda kış lastiği, zincir ve çekme halatlarının bulunması gerektiğini hatırlatarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da yoğun kar yağışı
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın alacağı kritik kararlar
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ocak Pazar)
Yeni Malatyaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u farklı geçti
İletişimleri kesilen PKK'lı teröristler tek tek kaçıp teslim oluyor
Bangladeş'te Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e ilgide büyük artış
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan kritik maske uyarısı
Bolu'da soba faciası! 5 kişi hastanelik oldu
Yorumlar