Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil

2021 yılının sağlık çalışanlarının yılı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarına yönelik bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.