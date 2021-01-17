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Türkiye’de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip 17 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi ile anlık olarak Türkiye’de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu paylaşıyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre 4 günlük süreçte aşı olan kişi sayısı 700 bini aştı.

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Dünya genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları sürerken 17 Ocak 2021 itibariyle dünyada toplamda 37 milyon 900 bin kişi koronavirüs aşısı oldu.

Türkiye’ye ise geçtiğimiz günlerde gelen aşılar sonrası ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı aşı takip sisteminde yer alan verilere göre 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 15:59 itibariyle Türkiye’de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 700 bini aştı.

Bakanlık aşı olan kişi sayısı anlık olarak “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. 

Yeni dozların gelmesi bekleniyor

İlk etapta Türkiye’ye ulaşan 3 milyon dozluk aşının aşılama çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması ve yeni dozların Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı olan isimler arasında...

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