Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısı 295 bini geçti

ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM) yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 295 bin 38'e yükseldi. 2020 yılında 40 bin 402 bireysel başvuru yapılırken, AYM'nin verdiği ihlal kararı sayısı ise 5 bin 690 oldu.

Abone ol

Bireysel başvuru istatistiklerini 3 ayda bir güncelleyen AYM, 23 Eylül 2012-31 Aralık 2020 tarihlerini içeren bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. AYM'nin internet sitesinde yer alan verilere göre; bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan toplam başvuru sayısı 295 bin 38'e, sonuçlandırılan başvuru sayısı ise 257 bin 108'e yükseldi. AYM'nin yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 87,1 olurken, 2020 yılında AYM'ye 40 bin 402 bireysel başvuru yapıldı.

2020 en çok ihlal kararı verilen yıl oldu

Sonuçlandırılan başvuruların karar türüne dağılımına bakıldığında, yüzde 89’unu 'kabul edilmezlik', yüzde 5,5 'en az bir hakkın ihlali', yüzde 4,8'ini 'idari ret' kararları oluşturdu. 'En az bir hakkın ihlal edildiği' kararı verilen başvuru sayılarının toplamı 14 bin 27 olurken, 2020 yılında bu sayı 5 bin 658 olarak belirlendi. 2020 yılında AYM'nin verdiği 'toplam ihlal kararı' ise 5 bin 690 olarak tespit edildi. 2020'deki ihlal kararı sayısı toplam ihlal kararlarının yüzde 40’ına karşılık geldi. Böylece 2020 yılı, AYM'nin bugüne kadar en çok ihlal kararı verdiği yıl olarak tarihe geçti.

İlk sırada adil yargılanma hakkı ihlali var

İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında ilk sırada, 9 bin 39 karar ve yüzde 63,3’lük oran ile 'adil yargılanma hakkı ihlalinin' olduğu görüldü. İkinci sırada 2 bin 764 karar ve yüzde 19,4’lük oran ile 'mülkiyet hakkı ihlali', üçüncü sırada 605 karar ve yüzde 4,2’lik oran ile 'ifade özgürlüğü ihlali' yer aldı.