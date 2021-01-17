Ekrem İmamoğlu'ndan karlı günlerde sokak hayvanları paylaşımı geldi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’un birçok noktasında minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri için mama bırakmayı unutmayın" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama desteği verilmesi çağrıda bulundu.

İmamoğlu mesajında "İstanbul’un birçok noktasında minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri için mama bırakmayı unutmayın" ifadelerine yer verdi.