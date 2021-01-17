Bartın’da Rus bandıralı kuru yük gemisi battı! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Bartın'da batan 'Arvın' isimli gemiyi arama-kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sının sağ kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

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Bartın'da 12.35'te Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı 'Arvın' isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye arama kurtarma unsurlarının sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17.01.2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arvın gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin görevlendirildiği, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi. Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi.

Rusya Büyükelçiliğinden açıklama



Rusya Büyükelçiliği, batan gemiye dair açıklama yayımladı. Açıklamada mürettebatın durumuna dair incelemenin sürdüğü belirtildi. Açıklama şöyle:

"Türk yetkililerin aktardığına göre, bir Rusya bandıralı kargo gemisi Karadeniz bölgesindeki Bartın kentinde battı. Büyükelçilik, kazaya ve mürettebata dair araştırmalarını sürdürüyor. İlk bulgulara göre hayatını kaybeden olmadı”

Vali Güner: Filikalarla ulaşılmaya çalışılıyor

Bartın Valisi Sinan Güner kurtarma çalışmaları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı. 10-15 arası mürettebatı olduğunu biliyoruz. Bunlar filikalarla can yelekleri giyerek denize açıldılar. Şu anda bu imkanlarla kurtarma çalışmalarına başladık. Denizde dalga çok yüksek, hava şartları çok kötü. Sahil Güvenlik’in botu ulaşmaya çalışıyor. Çok zor şartlarda yani denizin dalga boyu botun boyundan yüksek. Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi Ereğli’den hareket etti. Eğer uçuş imkanı varsa Samsun’dan helikopter de talep ettik. Şu anda Güzelcehisar civarlarında 600-700 metre açıklarda filikalar gözle görülebiliyor. Deniz altı dalgıç ekibimiz filikaları kendi botlarını yüzdürebilirlerse bu 600-700 metreye ulaşmaya çalışacaklar, denizden de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ulaşmaya çalışıyor."

Milli Savunma Bakanlığı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi." denildi.