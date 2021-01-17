Son dakika! İzmir, Çanakkale ve Erzincan'da arka arkaya deprem oldu
İZMİR'in Çeşme açıkları, Çanakkale'nin Gülpınar açıkları ve Erzincan Kemah'ta arka arkaya depremler meydana geldi. İşte on gelişmeler...Abone ol
Türkiye peş peşe depremlerle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Çeşme açıklarında saat 11.00'de 3,8, Gülpınar açıklarında saat 11.07'de 3,1 ve Kemah'ta saat 11.11'de 3,1 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Çeşme açıklarındaki deprem yerin 10,8 km derinliğinde, Gülpınar açıklarındaki deprem yerin 9,1 km derinliğinde ve Kemah'taki deprem de yerin 8,3 km derinliğinde oluştu. Depremlerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 17, 2021
EGE DENIZI https://t.co/47fwHRlp13
17.01.2021, 11:00:53 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 10.8 km#Kandilli