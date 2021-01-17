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ABD'de yaşayan PKK'lı tetikçinin dosyasından çarpıcı detaylar! Türk pilotları öldürecekti

ABD'de dün gözaltına Daniel Alan Baker adlı PKK militanının dosyasında çarpıcı detaylar var... Dosyada Florida eyaletinde yaşayan Baker adlı teröristin, ABD’de görev yapan Türk pilotları şehit etmeyi planladığı yer aldı.

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ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada; Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Alan Baker adlı kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyurmuştu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Baker'ın 2017'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur" ifadesi kullanıldı. 

"Türk pilotları şehit etmeyi planlıyordu''
Gazeteci Ahmet Görmez ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Baker'in dosyasında çarpıcı ifadeler olduğunu aktaran Görmez, "En dikkat çeken ise soruşturmayı yürüten FBI ajanı, Amerikalı teröristin, ABD’de görev yapan Türk pilotları şehit etmeyi planladığını belirtiyor" dedi.

"Dosyada Baker’ın 2020’de Amerika’daki Antifa öncülüğündeki şiddet eylemlerine katıldığı, birden fazla silahı olduğu, 14 Ocak’ta da sosyal medya paylaşımında bir AK’de (Kalaşnikof) dahil olmak üzere daha fazla silah almayı amaçladığını yazdığı ifade ediliyor" diyen Görmez, "Dosya’da Baker’ın kendini 'aşırı solcu' olarak tanımladığı, YPG günlerinden bahsettiği, Amerika’ya döndüğünde ise 'şiddeti savunan muhalefetin zayıflığından' şikayet ettiği, 'gerçekten devrim istiyorlarsa kalaşnikofları alıp bomba yapmaya başlamaları gerektiğini söylediği' belirtiliyor" dedi.

Görmez ayrıca, Baker'in 2019 yılına ait bir Youtube paylaşımında, "Suriye’ye döneceğim ve yoluma çıkan bütün cihatçıları ve Türkleri öldüreceğim" dediğini aktardı.

Ahmet Görmez'in paylaşımları şöyle:

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