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Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül’ün mallarına haciz geldi!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün mallarına 4. İcra Dairesi'nden haciz geldi.

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Uzun bir dönem Şişli'de Belediye Başkanı olarak görev yapan ve daha sonra Türkiye Değişim Partisi'ni kurarak Genel Başkanı olan Mustafa Sarıgül'e İstanbul 4.İcra Dairesi'nden kötü haber geldi.

Sarıgül'ün mallarına haciz geldi
2021 yılına, kurduğu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olarak giren Mustafa Sarıgül’ün mallarına haciz geldi.

Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.Ortaya çıkan bilgilere göre, Turan verdiği borçların tahsil edilmemesi üzerine yasal yollara başvurdu ve icra takibi başlatıldı.

Sarıgül’ün icra kararı çıkarılan malları arasında, iddiaya göre  AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları bulunuyor. Mustafa Turan’a borçlu isimler arasında, eski CHP’li ve bir zamanlar Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı.

Önümüzdeki hafta yapılacak
Diğer bir yandan, söz konusu davayla ilgili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül gerekli açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını bildirdi.

Mustafa Turan’a borçlu isimler arasında bulunan Hüseyin Avni Sipahi ise telefonlara çıkmadı.

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