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Doktor Uğur Tolun'dan halen bir haber yok! Kocaeli Valiliği açıklama yaptı

KOCAELİ'nde son olarak bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan Doktor Uğur Tolun'dan halen bir haber yok. Tolun, valilik koordinasyonunda aranmaya devam ediyor.

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Çarşamba gününden beri kayıp olan Doktor Uğur Tolun’un henüz izine rastlanmadı. Kayıp doktor 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 169 personelin katılımı ile aranmaya devam ediyor.

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada kayıp doktor Uğur Tolun’u bulmak için Suadiye Tabiat Parkı, Kartepe Kuzu Yaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova ve İnönü Yaylası, Sapanca Göl Kenarı, Serindağ Mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uğur Tolun’un bulunabilmesi için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un gözetim ve denetimde arama ve kurtarma çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

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