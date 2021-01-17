BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Malatya'da imam nikahlı eş faciası! Önce eşinin sonra kendisinin boğazını kesti

MALATYAda aile kavgasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden karı koca olayında detaylar ortaya çıktı. Adamın önce eşini sonra kendini bıçakladığı öğrenildi.

Abone ol

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 

Aile kavgasında imam nikahlı olarak yaşadıkları belirtilen Hüseyin Ördek (46) ile Nergiz Beyaz (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda ağır yaralanan çift kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

İlk belirlemelere göre çiftin karşılıklı birbirini yaraladığı değerlendirilirken polis ekiplerince yapılan incelemelerde Hüseyin Ördek'in önce eşi Nergiz Beyaz'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tartıştığı karısını bıçakladı, sonra da ağlayarak polisi aradı
Haliç Köprüsü'nde facia! Çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü
ABD'den çok çarpıcı koronavirüs iddiası
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ocak 2021)
Pentagon'dan Trump'a veda töreni bile yapılmayacak
Kadıköy'de korkutan patlama: Mahalleli can havliyle sokağa döküldü
Meral Akşener: Cumhur İttifakı'na katılmam
Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest kaldı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a tepki; ''CHP HDP'nin militanı''
Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar
Yorumlar