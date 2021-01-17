Malatya'da imam nikahlı eş faciası! Önce eşinin sonra kendisinin boğazını kesti

MALATYAda aile kavgasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden karı koca olayında detaylar ortaya çıktı. Adamın önce eşini sonra kendini bıçakladığı öğrenildi.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Aile kavgasında imam nikahlı olarak yaşadıkları belirtilen Hüseyin Ördek (46) ile Nergiz Beyaz (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda ağır yaralanan çift kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

İlk belirlemelere göre çiftin karşılıklı birbirini yaraladığı değerlendirilirken polis ekiplerince yapılan incelemelerde Hüseyin Ördek'in önce eşi Nergiz Beyaz'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladığı tespit edildi.