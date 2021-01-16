ABD'den çok çarpıcı koronavirüs iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonlarında koronavirüsten hastalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu açıklayarak, DSÖ'ye " Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" çağrısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs (Kovid-19) virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair ileri sürülen istihbarat raporu açıkladı. "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var" diyen Pompeo, ABD istihbaratının yeni istihbaratına göre, Vuhan'daki laboratuvarda görevli araştırmacılara ait 2019 yılının sonbaharında Kovid-19 ile benzer semptomlarla hastalandıklarına dair delillerin olduğunu ileri sürdü.

'Araştırmacılarla çin ordusu arasında gizli bağlantı' iddiası

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) çağrıda bulunan Pompeo, "Kovid-19’a neden olan virüsün yanlışlıkla Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" dedi. Pompeo açıklamasında, "Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda Kovid'e neden olan virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var" ifadelerine yer verdi.

DSÖ heyeti Vuhan'da

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine gitti. Uzmanlar, Çinli bilim insanlarıyla birlikte pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2'nin kökenine ilişkin araştırmalarda bulunacak.