BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest kaldı

Ankara'da, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağa Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu, dün farklı saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Selçuk Özdağ'a, cuma namazı için evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı ve sopalı grup saldırdı.

Aynı gün içinde üç farklı saldırı
Özdağ, korumasının silahla havaya ateş açması sonucu 5 kişi olduğu belirtilen saldırganların elinden kurtuldu.

Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın başına 17 dikiş atıldı. Hastanede bugün de tedavisi devam eden Özdağ'ın, parmak kırığı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest
Öte yandan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun hafif yaralandığı, evinin önünde gerçekleştirilen sopalı saldırıyla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı
Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı ile ilgili nöbetçi mahkemece serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki verdikleri ifade de ortaya çıkarken, Uğuroğlu’nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darbettiklerini söyledikleri belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Medipol Başakşehir Sivasspor maçında kazanan yok! İki takıma da 1 puan
Gaziantep FK- Kayserispor maç sonucu: 2-1
ABD'den çok çarpıcı koronavirüs iddiası
Beyoğlu'ndaki otelde korkunç olay: Mermi çekirdeği çenesinden girip alnından çıktı
4 büyükler forvet transferi için Ahmed Kutucu'nun peşinde
Hatay’da otomobilin tavanında bulundu 3 kişi gözaltına alındı
Falcao Galatasaray'ın elinde patladı! Kimse istemiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kovid-19 aşısı yaptırdı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: 4,7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız
Yorumlar 20 yorum