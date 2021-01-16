Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest kaldı

Ankara'da, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağa Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu, dün farklı saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Selçuk Özdağ'a, cuma namazı için evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı ve sopalı grup saldırdı.

Aynı gün içinde üç farklı saldırı

Özdağ, korumasının silahla havaya ateş açması sonucu 5 kişi olduğu belirtilen saldırganların elinden kurtuldu.

Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın başına 17 dikiş atıldı. Hastanede bugün de tedavisi devam eden Özdağ'ın, parmak kırığı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun hafif yaralandığı, evinin önünde gerçekleştirilen sopalı saldırıyla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı ile ilgili nöbetçi mahkemece serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki verdikleri ifade de ortaya çıkarken, Uğuroğlu’nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darbettiklerini söyledikleri belirtildi.